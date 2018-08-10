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Дальнее зарубежье 10.08.2018 16:49

Белград и Приштина продолжат диалог о нормализации в начале сентября - Еврокомиссия

В рамках диалога высокого уровня между Белградом и Приштиной, организованного главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, президент Сербии Александр Вучич и глава Косово Хашим Тачи провели 24 июня продуктивный обмен мнениями по рамочному соглашению о нормализации отношений, заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"Президенты Тачи и Вучич договорились интенсифицировать дискуссии по рамочному соглашению о нормализации отношений в последующие недели. Последняя встреча диалога высокого уровня при посредничестве высокого представителя (ЕС по иностранным делам - ИФ) состоялась 18 июля. Оба президента договорились снова встретиться в начале сентября", - сообщил пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил, что проходящий в бельгийской столице диалог призван "установить прочное сотрудничество и улучшить условия жизни населения". "Необходимо надежное решение в соответствии с международным правом. Стороны должны пойти на такое соглашение", - объяснил представитель ЕК.

Так он ответил на вопрос о предложении А.Вучича об обмене территориями при разграничении с албанцами в Косово и Метохии.

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Тэги: ЕС, СЕРБИЯ, КОСОВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]