Белград и Приштина продолжат диалог о нормализации в начале сентября - Еврокомиссия

В рамках диалога высокого уровня между Белградом и Приштиной, организованного главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, президент Сербии Александр Вучич и глава Косово Хашим Тачи провели 24 июня продуктивный обмен мнениями по рамочному соглашению о нормализации отношений, заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"Президенты Тачи и Вучич договорились интенсифицировать дискуссии по рамочному соглашению о нормализации отношений в последующие недели. Последняя встреча диалога высокого уровня при посредничестве высокого представителя (ЕС по иностранным делам - ИФ) состоялась 18 июля. Оба президента договорились снова встретиться в начале сентября", - сообщил пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил, что проходящий в бельгийской столице диалог призван "установить прочное сотрудничество и улучшить условия жизни населения". "Необходимо надежное решение в соответствии с международным правом. Стороны должны пойти на такое соглашение", - объяснил представитель ЕК.

Так он ответил на вопрос о предложении А.Вучича об обмене территориями при разграничении с албанцами в Косово и Метохии.