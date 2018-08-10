Экс-президент Ирана призвал Хасана Рухани уйти в отставку

Экс-президент Исламской республики Иран Махмуд Ахмадинежад обратился к действующему президенту страны Хасану Рухани с призывом уйти в отставку ради спокойствия народа, сообщает в пятницу межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".
М.Ахмадинежад в видеообращении, опубликованном на его сайте, заявил, что три ключевые фигуры в Иране - президент Х.Рухани, а также братья Али и Садык Лариджани, один из которых возглавляет меджлис страны, а другой является главой судебной системы Ирана , - а также консервативные блоки в Тегеране несут ответственность за сложившуюся в стране ситуацию.
Он считает, что их уход обеспечил бы Ирану спокойствие и процветание.
Это второе обращение М.Ахмадинежада к властям с требованием об отставке за последние полгода, отмечает издание. Ранее он выступал с критикой иранского лидера аятоллы Али Хаменеи.
М.Ахмадинежад - шестой президент Исламской республики Иран, занимал пост президента с августа 2005 года по август 2013 года.
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