Экс-президент Ирана призвал Хасана Рухани уйти в отставку

Экс-президент Исламской республики Иран Махмуд Ахмадинежад обратился к действующему президенту страны Хасану Рухани с призывом уйти в отставку ради спокойствия народа, сообщает в пятницу межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

М.Ахмадинежад в видеообращении, опубликованном на его сайте, заявил, что три ключевые фигуры в Иране - президент Х.Рухани, а также братья Али и Садык Лариджани, один из которых возглавляет меджлис страны, а другой является главой судебной системы Ирана , - а также консервативные блоки в Тегеране несут ответственность за сложившуюся в стране ситуацию.

Он считает, что их уход обеспечил бы Ирану спокойствие и процветание.

Это второе обращение М.Ахмадинежада к властям с требованием об отставке за последние полгода, отмечает издание. Ранее он выступал с критикой иранского лидера аятоллы Али Хаменеи.

М.Ахмадинежад - шестой президент Исламской республики Иран, занимал пост президента с августа 2005 года по август 2013 года.