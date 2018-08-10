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Регион 10.08.2018 15:50

Экс-президент Ирана призвал Хасана Рухани уйти в отставку

Экс-президент Исламской республики Иран Махмуд Ахмадинежад обратился к действующему президенту страны Хасану Рухани с призывом уйти в отставку ради спокойствия народа, сообщает в пятницу межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

М.Ахмадинежад в видеообращении, опубликованном на его сайте, заявил, что три ключевые фигуры в Иране - президент Х.Рухани, а также братья Али и Садык Лариджани, один из которых возглавляет меджлис страны, а другой является главой судебной системы Ирана , - а также консервативные блоки в Тегеране несут ответственность за сложившуюся в стране ситуацию.

Он считает, что их уход обеспечил бы Ирану спокойствие и процветание.

Это второе обращение М.Ахмадинежада к властям с требованием об отставке за последние полгода, отмечает издание. Ранее он выступал с критикой иранского лидера аятоллы Али Хаменеи.

М.Ахмадинежад - шестой президент Исламской республики Иран, занимал пост президента с августа 2005 года по август 2013 года.

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Тэги: ИРАН, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, РУХАНИ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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