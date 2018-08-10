Военные действия в Идлибе могут угрожать жизни более 1 млн детей - ООН

Боевые действия в сирийской провинции Идлиб могут подвергнуть опасности жизни более 1 млн детей, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
По его данным, в этом районе в настоящий момент наблюдается нехватка еды, питьевой воды и медикаментов.
В организации отметили, что военные действия могут ухудшить уже и так сложную гуманитарную ситуация в провинции, а также привести к вынужденному перемещению сотен тысяч детей.
Провинция Идлиб - последняя, где значительные территории контролируются террористическими группировками и вооруженной оппозицией. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, в которой гарантами перемирия выступают Турция и Россия. Турция же проводит в Идлибе военную операцию против курдов из Партии демократического союза, которую в Анкаре считают террористической.
Ранее на этой неделе турецкие СМИ сообщали, что сирийские правительственные силы подвергли артиллерийскому обстрелу позиции вооруженной оппозиции и экстремистов в Идлибе и сбросили с вертолетов листовки, предупреждающие о грядущем наступлении и призывающие сложить оружие.
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