Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.958 RUR   0.0255 GBR   2.1801 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 33° Завтра 21° 25° 12 Авг 23° 30° 13 Авг 23° 28°

Дальнее зарубежье 10.08.2018 17:18

Военные действия в Идлибе могут угрожать жизни более 1 млн детей - ООН

Боевые действия в сирийской провинции Идлиб могут подвергнуть опасности жизни более 1 млн детей, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По его данным, в этом районе в настоящий момент наблюдается нехватка еды, питьевой воды и медикаментов.

В организации отметили, что военные действия могут ухудшить уже и так сложную гуманитарную ситуация в провинции, а также привести к вынужденному перемещению сотен тысяч детей.

Провинция Идлиб - последняя, где значительные территории контролируются террористическими группировками и вооруженной оппозицией. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, в которой гарантами перемирия выступают Турция и Россия. Турция же проводит в Идлибе военную операцию против курдов из Партии демократического союза, которую в Анкаре считают террористической.

Ранее на этой неделе турецкие СМИ сообщали, что сирийские правительственные силы подвергли артиллерийскому обстрелу позиции вооруженной оппозиции и экстремистов в Идлибе и сбросили с вертолетов листовки, предупреждающие о грядущем наступлении и призывающие сложить оружие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, СИРИЯ, ИДЛИБ, ДЕТИ


Похожие новости


По согласованию с Израилем миссия ООН должна заработать в ближайшее время на линии разграничения с Сирией на Голанских высотах - Лаврентьев Могерини обсудила с де Мистурой "эскалацию насилия" на юго-западе Сирии Генсек ООН призывает все стороны прекратить военную эскалацию на юго-западе Сирии Стороны конфликта в Восточной Гуте не пыталась защитить мирных граждан - ООН В ООН ведут переговоры с Россией и Сирией для обеспечения безопасности миссии ОЗХО в Восточной Гуте Генсек ООН требует тщательного расследования ОЗХО после сообщений о химатаке в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]