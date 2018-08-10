Власти Норвегии начнут использовать героин для лечения людей, страдающих от наркозависимости - СМИ

Правительство Норвегии рассматривает возможность задействования программы лечения, в рамках которой людям, страдающим от сильной наркотической зависимости, будет предоставляться героин, сообщила в пятницу норвежская газета "Афтенпостен".

Согласно сообщению, министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе обратился в управление здравоохранения страны с просьбой составить список наиболее подходящих кандидатов для участия в программе лечения с использованием героина.

"Мы хотим помочь зависимым людям, до которых тяжело достучаться, тем, кто не подпадает под действие реабилитационной программы, и кто может испытывать сложности при (стандартном - ИФ) лечении", - привела газета слова министра.

По информации "Афтенпостен", норвежское правительство может ввести в использование новую лечебную практику в 2020 или 2021 году.

В свою очередь информационный портал "Локал" напомнил, что Б.Хойе ранее выступал за более лояльное отношение правительства к людям, страдающим от наркозависимости.

"Мы должны проявлять уважение по отношению к зависимым людям и идти им на встречу посредством здравоохранения, а не наказывать и осуждать их", - привел портал сказанные ранее слова министра.