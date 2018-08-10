Эрдоган заявляет, что Турция не проиграет экономическую войну

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заверил, что Турция не потерпит поражения в экономической войне, сообщает газета "Хюрриет".

"Мы не проиграем экономическую войну", - сказал турецкий лидер, выступая в провинции Байбурт.

Он призвал граждан страны "игнорировать кампании, направленные против Турции".

"Возможно, у них есть доллары, а у нас есть народ и бог", - добавил Р.Эрдоган.

Кроме того, президент страны пообещал усердно работать над тем, чтобы сделать Турцию более современной страной.

"И знайте, мы теперь лучше, чем были вчера, а завтра мы будем лучше, чем сегодня. Не беспокойтесь", - сказал он.

Его слова прозвучали на фоне рекордного падения турецкой лиры. Как сообщалось, с начала 2018 года лира потеряла более 38% стоимости относительно доллара США, в пятницу падение ее курса достигало 13,5%.