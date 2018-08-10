Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-июле увеличилось в 2,8 раза

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-июле 2018 года составило $4 млрд 972 млн 96,94 тыс., что в 2,8 раза выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-июль 2018 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $16 млрд 524 млн 541,98 тыс. При этом экспорт за отчетный период составил $10 млрд 748 млн 319,46 тыс., импорт - $5 млрд 776 млн 222,52 тыс.

В январе-июле 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $10 млрд 522 млн 54,35 тыс., в том числе экспорт - $6 млрд 152 млн 362,04 тыс., импорт - $4 млрд 369 млн 692,31 тыс.

Таким образом, за 7 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот Азербайджана увеличился на 57%, в том числе экспорт - на 74,7%, импорт - на 32,2%.

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (80,72%), нефтепродукты (3,11%), природный газ (6,98%), электроэнергию (0,53%), плодоовощную продукцию (2,8%), чай (0,05%), масла растительного и животного происхождения (0,08%), сахар (0,14%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,08%), химическую продукцию (0,38%), пластмассы и изделия из них (0,74%), хлопок (0,42%), хлопковое волокно (0,121%), черные металлы и изделия из них (0,46%), алюминий и изделия из него (0,72%), прочее (2,67%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 13,3%, табак и табачную продукцию - 1,27%, цемент - 0,12%, фармацевтическую продукцию - 2,66%, пластмассы и изделия из них - 3,52%, дрова и древесную продукцию - 2,87%, черные металлы и изделия из них - 11,21%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним - 23,72%, транспортные средства и запчасти - 8,54%, мебель - 1,05%, прочее – 31,74%.

Во внешнеторговых операциях в январе-июле 2018 года задействовано 5,563 тыс. государственных и частных предприятия, 8,371 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 170 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-июле 2018 года проводил с Италией (24,79% от общего экспорта), Турцией (7,98%), Израилем (7,55%), Индией (5,3%), Тайванем (4,74%), Индонезией (4,3%), Канадой (4,01%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (15,88%), Турцией (15,27%), Китаем (10,15%), Германией (6,65%), США (4,89%), Украиной (4,07%).

Н.Аббасова