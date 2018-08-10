Две туристки подрались в Риме у фонтана Треви за право первого селфи

"Две туристки, 19-летняя датчанка и 44-летняя американка, подрались в Риме у фонтана Треви за право первого селфи возле него. За них стали вступаться члены их семей, в итоге драка приняла более масштабный характер", — пишет портал.
Полицейские, находившиеся неподалеку, разняли туристов, однако спустя некоторое время драка возобновилась и для ее пресечения понадобилась помощь еще двух офицеров.
По данным издания, туристов арестовали и обвинили в нанесении тяжких травм друг другу.
Ранее власти Рима заявили, что хотят организовать движение туристических экскурсий таким образом, чтобы они не могли останавливаться возле фонтана, а осматривали его, проходя мимо. Такое решение связано с поведением гостей города, которые часто устраиваются на лестницах фонтана с едой, погружают ноги в воду, забираются на скульптуры и т.д.
Фонтан Треви был построен в 1762 году. Он был соединен с акведуком, из которого в фонтан поступала чистая вода из-за пределов города. Типичный образец барочной архитектуры достигает 26 метров в высоту и 20 метров в ширину. В ноябре 2015 года фонтан вновь открылся после реставрации. Согласно поверью, человек, бросивший в фонтан монетку правой рукой, стоя к фонтану спиной, приедет в Рим еще раз.
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