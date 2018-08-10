Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.958 RUR   0.0255 GBR   2.1801 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 33° Завтра 21° 25° 12 Авг 23° 30° 13 Авг 23° 28°

Регион 10.08.2018 17:56

Защита генсека ОДКБ обжаловала его арест в Армении

Решение об аресте генсека Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова обжаловано в Апелляционном суде Армении.

"Мы подали жалобу в Апелляционный суд, чтобы обжаловать решение о приемлемости ареста Юрия Хачатурова", - сказал в пятницу "Интерфаксу" адвокат генсека ОДКБ Мигран Погосян.

Ранее Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Тогда участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.

Он был назначен генсеком ОДКБ в 2017 году сроком на три года.

28 июля Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.

Специальная следственная служба Армении разрешила Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.

Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.

По обвинению в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году арестован также экс-президент республики Роберт Кочарян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, ГЕНСЕК, АРЕСТ


Похожие новости


Армянский премьер обсудил с президентом Казахстана деятельность ОДКБ Должность генсека ОДКБ должна остаться за Арменией, заявил глава Минобороны Тоноян Армения намерена представить на пост генсека ОДКБ экс-министра обороны Вагаршака Арутюняна - СМИ Следствие разрешило генсеку ОДКБ Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в Москву Новый кандидат от Армении на пост генсека ОДКБ не будет утвержден автоматически - газета В Ереване заявили об интенсивных консультациях по вопросу замены генсека ОДКБ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]