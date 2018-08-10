Защита генсека ОДКБ обжаловала его арест в Армении

Решение об аресте генсека Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова обжаловано в Апелляционном суде Армении.
"Мы подали жалобу в Апелляционный суд, чтобы обжаловать решение о приемлемости ареста Юрия Хачатурова", - сказал в пятницу "Интерфаксу" адвокат генсека ОДКБ Мигран Погосян.
Ранее Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Тогда участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.
В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.
Он был назначен генсеком ОДКБ в 2017 году сроком на три года.
28 июля Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.
Специальная следственная служба Армении разрешила Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.
Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.
По обвинению в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году арестован также экс-президент республики Роберт Кочарян.
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