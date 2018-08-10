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Регион 10.08.2018 17:42

Советник президента Ирана считает, что у Тегерана нет нужды в переговорах с Вашингтоном

Советник президента Ирана Хасана Рухани Мажид Раванчи сообщил иранскому агентству "ИСНА", что не видит необходимости в том, чтобы глава государства проводил переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях следующей генассамблеи ООН.

"Я не вижу причин для переговоров между Рухани и Трампом", - привело агентство его слова.

Согласно сообщению, советник иранского президента добавил, что в Тегеране "ничего не ждут" от Вашингтона, после того, как Д.Трамп в мае этого года объявил о выходе США из международного соглашения по иранскому атому.

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Тэги: ИРАН, США, ПЕРЕГОВОРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]