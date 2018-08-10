Советник президента Ирана считает, что у Тегерана нет нужды в переговорах с Вашингтоном

Советник президента Ирана Хасана Рухани Мажид Раванчи сообщил иранскому агентству "ИСНА", что не видит необходимости в том, чтобы глава государства проводил переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях следующей генассамблеи ООН.

"Я не вижу причин для переговоров между Рухани и Трампом", - привело агентство его слова.

Согласно сообщению, советник иранского президента добавил, что в Тегеране "ничего не ждут" от Вашингтона, после того, как Д.Трамп в мае этого года объявил о выходе США из международного соглашения по иранскому атому.