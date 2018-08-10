ЕС призывает стороны йеменского конфликта к переговорам

Цепь трагических инцидентов в Йемене напоминает миру, что у этого конфликта нет военного решения и что самую высокую цену в нем платят мирные жители, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В распространенном в пятницу в Брюсселе коммюнике представителя ЕВС указывается, в частности, на жертвы воздушного удара, который в четверг, будучи нацеленным на военные объекты, попал в автобус в густонаселенном районе Саады. Результатом удара стали десятки погибших и раненых, в основном детей.

"Европейский союз вновь повторяет свой призыв к политическому решению и неотложному обязательству всех сторон сосредоточиться на возобновлении переговоров под руководством специального посланника ООН Мартина Гриффитса", - подчеркивается в документе.

Представитель ЕВС заверил, что Евросоюз будет поддерживать М.Гриффитса в его усилиях по возобновлению мирного процесса.