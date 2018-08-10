Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.958 RUR   0.0255 GBR   2.1801 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 33° Завтра 21° 25° 12 Авг 23° 30° 13 Авг 23° 28°

Дальнее зарубежье 10.08.2018 17:16

ЕС призывает стороны йеменского конфликта к переговорам

Цепь трагических инцидентов в Йемене напоминает миру, что у этого конфликта нет военного решения и что самую высокую цену в нем платят мирные жители, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В распространенном в пятницу в Брюсселе коммюнике представителя ЕВС указывается, в частности, на жертвы воздушного удара, который в четверг, будучи нацеленным на военные объекты, попал в автобус в густонаселенном районе Саады. Результатом удара стали десятки погибших и раненых, в основном детей.

"Европейский союз вновь повторяет свой призыв к политическому решению и неотложному обязательству всех сторон сосредоточиться на возобновлении переговоров под руководством специального посланника ООН Мартина Гриффитса", - подчеркивается в документе.

Представитель ЕВС заверил, что Евросоюз будет поддерживать М.Гриффитса в его усилиях по возобновлению мирного процесса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЙЕМЕН, КОНФЛИКТ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


ЕС готов содействовать усилиям ООН в восстановлении мира в Йемене В ЕС обеспокоены развитием событий в Йемене ЕС пообещал поддержку Йемену в строительстве государства, уважающего права человека ЕС приветствовал результаты выборов в Йемене и обещал помогать ему

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]