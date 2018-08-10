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10.08.2018 16:41

Кредит для больших дел от Банка Республика

Как быть если нужна большая сумма денег, но Ваш официальный доход не позволяет получить необходимую сумму кредита?

В таком случае кредит «Под залог недвижимости»от Банк Республика будет Вам в самый раз. Кредит под залог недвижимости– это возможность получить деньги на льготных условиях на срок до 36 месяцев и использовать их по собственному усмотрению.

Максимальная сумма кредита составляет 50000 манатов.Годовая процентная ставка начинается от 23%, поручителей не требуется, достаточно предъявить удостоверение личности и документ собственности недвижемого имущества. Оформление кредита осуществляется оперативно и за короткое время.

Также обратиться за кредитом можно с легкостью и без лишней потери времени не выходя из дома посредством услуги WhatsAppКредит по номеру 0502459 144.

Дополнительным преимуществом получения кредита в Банк Республика является доступ к одной из лучших мобильных приложений страны “MobilŞöbə” и интернет банкингу “Bankım.az”.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]