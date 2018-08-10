Кредит для больших дел от Банка Республика

Как быть если нужна большая сумма денег, но Ваш официальный доход не позволяет получить необходимую сумму кредита?

В таком случае кредит «Под залог недвижимости»от Банк Республика будет Вам в самый раз. Кредит под залог недвижимости– это возможность получить деньги на льготных условиях на срок до 36 месяцев и использовать их по собственному усмотрению.

Максимальная сумма кредита составляет 50000 манатов.Годовая процентная ставка начинается от 23%, поручителей не требуется, достаточно предъявить удостоверение личности и документ собственности недвижемого имущества. Оформление кредита осуществляется оперативно и за короткое время.

Также обратиться за кредитом можно с легкостью и без лишней потери времени не выходя из дома посредством услуги WhatsAppКредит по номеру 0502459 144.

Дополнительным преимуществом получения кредита в Банк Республика является доступ к одной из лучших мобильных приложений страны “MobilŞöbə” и интернет банкингу “Bankım.az”.