Таджикистан предложил Азербайджану сотрудничество в сфере производства и экспорта алюминия

Таджикистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере алюминиевой промышленности, заявил министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода.
«Таджикистан предлагает Азербайджану сотрудничество в сфере алюминиевой промышленности. Речь идет как о производстве, так и об организации экспорта алюминиевой продукции. Предложение включает локализацию производства в Азербайджане и Таджикистане, закупку глинозема алюминия в Азербайджане и поставку алюминиевой продукции в Азербайджан», - отметил Н.Хикматуллозода в пятницу в ходе азербайджано-таджикского бизнес-форума.
По его словам, таджикская сторона также готова для экспорта алюминиевой продукции на международные использовать транзитные возможности Азербайджана, включая порты на Каспии.
«Сотрудничество в этой сфере обсуждается и в рамках нынешнего визита. ГУП «ТАЛКО» были подписаны определенные соглашения с азербайджанскими предприятиями», - отметил министр.
Он также сообщил, что с азербайджанской стороной также достигнута договоренность по поставкам нефтяного кокса.
Н.Хикматуллозода сообщил, что приоритетными для Таджикистана сферами для расширения международного сотрудничества являются такие сферы как гидроэнергетика, потенциал которой оценивается 527 млрд кВт/часов, горнодобывающая промышленность, поскольку в стране разведаны и открыты для освоения более 600 месторождений минеральных и неминеральных ресурсов, а также строительство и туризм.
«У нас есть туристические объекты, которые предлагаются для покупки иностранным инвесторам, вплоть до контрольного пакета некоторых их них», - отметил он.
Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, в свою очередь, отметил, что азербайджанские предприниматели заинтересованы в деятельности в различных сферах в Таджикистане, включая промышленность, АПК, информационно-коммуникационные технологии и др.
Он также отметил, что расширение торгово-экономического сотрудничества с Таджикистаном является одной из основных задач.
Как сообщалось, в пятницу в Баку в рамках визита официального президента Таджикистана Эмамоли Рахмона в Азербайджан состоялось подписание 12 документов для расширения двустороннего сотрудничества. В их числе: меморандум о взаимопонимании по поставкам нефтяного кокса между компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Государственным унитарным предприятием (ГУП) «ТАЛКО», а также меморандум о взаимопонимании между «ТАЛКО» и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".
Н.Аббасова
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