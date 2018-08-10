Азербайджан в январе-июле увеличил экспорт задекларированной нефти на 46%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-июле 2018 года составил 16 млн 658,927 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК)

«В январе-июле 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 16 млн 658,927 тыс. тонн на сумму $8 млрд 676 млн 292,34 тыс.», - отметили в комитете.

В январе-июле 2017 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 11 млн 413,914 тыс. на $4 млрд 429 млн 770,85 тыс. Таким образом, за отчетный период 2018 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 45,9%, в денежном выражении – в 1,95 раза.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова