Турецко-российские отношения достигли рекордно высокого уровня, заявляет Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу заявил, что российско-турецкие отношения на сегодняшний день находятся на рекордно высоком уровне, сообщает "Блумберг".

Турция намерена приобрести российские системы С-400 класса "земля-воздух" у России, которые в НАТО называют несовместимыми в рамках альянса. Турция стала первой страной, которую посетил после переизбрания в марте 2018 года Владимир Путин. Сотрудничество между Россией и Турцией - в ядерной энергетике, по газопроводам, в сфере вооружений и туризма - на рекордной высоте", - сказал турецкий президент.

Он добавил, что "экономические нападки в адрес Турции (со стороны США - ИФ)... нанесли удар по взаимоотношениям между странами и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление".

На прошлой неделе США приняли решение ввести санкции в отношении главы Минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу. Ограничительные меры вводятся в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Э.Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.