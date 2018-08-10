Лукашенко критикует Россию за недобросовестную конкуренцию в отношениях с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекает Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.
"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил А.Лукашенко, посещая ОАО "Гомсельмаш" в пятницу.
Главу государства цитирует госагентство БелТА.
А.Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества". "А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия", - сказал он.
"Это тема нашего еще разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - сказал президент Белоруссии.
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