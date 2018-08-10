Полиция Канады задержала подозреваемого в стрельбе в Фредериктоне

Канадские полицейские задержали одного человека после стрельбы в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады.

"К настоящему моменту мы можем подтвердить, что один подозреваемый взят под стражу", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" местной полиции.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в одном из жилых районов города Фредериктон. Не менее четырех человек погибли.