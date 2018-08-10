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Дальнее зарубежье 10.08.2018 17:08

Полиция Канады задержала подозреваемого в стрельбе в Фредериктоне

Канадские полицейские задержали одного человека после стрельбы в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады.

"К настоящему моменту мы можем подтвердить, что один подозреваемый взят под стражу", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" местной полиции.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в одном из жилых районов города Фредериктон. Не менее четырех человек погибли.

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Тэги: КАНАДА, СТРЕЛЬБА, НАПАДАВШИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]