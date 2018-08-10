Трамп объявил об удвоении импортных пошлин на сталь и алюминий для Турции

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции.

"Я только что одобрил увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции вдвое, в то время как их валюта быстро падает по сравнению с нашим очень сильным долларом. Пошлины на алюминий теперь будут 20%, на сталь - 50%", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

"Наши отношения с Турцией сейчас не так хороши", - резюмировал американский президент.

Ранее в пятницу Р.Эрдоган отмечал, что "экономические нападки (со стороны США - ИФ) в адрес Турции... нанесли удар по взаимоотношениям между странами и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление".

"С вами доллары, но с нами Аллах", - сказал турецкий лидер.

Отношения между двумя странами обострились в июле, после того, как в конце июля президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора. В середине июля турецкий суд отказал в удовлетворении запроса стороны защиты, которая требовала освободить из-под стражи Э.Брансона. 25 июля Э.Брансон был переведен из тюрьмы под домашний арест.

На прошлой неделе США приняли решение ввести санкции в отношении главы минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу. Ограничительные меры вводятся в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Э.Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.