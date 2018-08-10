Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.958 RUR   0.0255 GBR   2.1801 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 33° Завтра 21° 25° 12 Авг 23° 30° 13 Авг 23° 28°

Регион 10.08.2018 17:14

Трамп объявил об удвоении импортных пошлин на сталь и алюминий для Турции

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции.

"Я только что одобрил увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции вдвое, в то время как их валюта быстро падает по сравнению с нашим очень сильным долларом. Пошлины на алюминий теперь будут 20%, на сталь - 50%", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

"Наши отношения с Турцией сейчас не так хороши", - резюмировал американский президент.

Ранее в пятницу Р.Эрдоган отмечал, что "экономические нападки (со стороны США - ИФ) в адрес Турции... нанесли удар по взаимоотношениям между странами и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление".

"С вами доллары, но с нами Аллах", - сказал турецкий лидер.

Отношения между двумя странами обострились в июле, после того, как в конце июля президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора. В середине июля турецкий суд отказал в удовлетворении запроса стороны защиты, которая требовала освободить из-под стражи Э.Брансона. 25 июля Э.Брансон был переведен из тюрьмы под домашний арест.

На прошлой неделе США приняли решение ввести санкции в отношении главы минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу. Ограничительные меры вводятся в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Э.Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТУРЦИЯ, ПОШЛИНЫ


Похожие новости


Турция не откажется от иранских энергоресурсов, несмотря на санкции США Эрдоган пригрозил заморозить активы американских министров в Турции в ответ на санкции Глава МИД Турции по итогам переговоров с Помпео заявляет о бесполезности санкций США против Анкары Госсекретарь США и глава МИД Турции провели в Сингапуре конструктивные переговоры - СМИ Анкара будет прилагать дипломатические усилия для решения вопроса о введенных США санкциях - министр финансов Турции Глава МИД Ирана об американских санкциях против Турции: пристрастие США к санкциям не знает границ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]