Рабочая группа завершила подготовку документов для Прикаспийского саммита в Актау

Специальная рабочая группа по разработке Конвенции о правовом статусе Каспия завершила свою работу, подготовив документы для V Прикаспийского саммита и согласовав повестку совещания министров иностранных дел, говорится в итоговом коммюнике рабочей группы.
"10 августа в Актау состоялась заключительное 52-е заседание специальной рабочей группы по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел. На заседании стороны подвели итоги работы по подготовке документов пятого Прикаспийского саммита, а также обсудили и согласовали повестку дня совещания министров иностранных дел прикаспийских государств", - говорится в итоговом коммюнике, размещенном руководителем комитета международной информации МИД Казахстана Талгата Жумагулова в социальных сетях.
Отмечается, что все участники встречи "положительно оценили результаты работы рабочей группы".
"В связи в завершение переговорного процесса по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, стороны с большим удовлетворением отметили результаты, достигнутые за время многолетней совместной работы", - говорится в документе.
12 августа в казахстанском Актау пройдет пятый саммит глав прикаспийских государств. По приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на саммит прибудут президенты: Азербайджана - Ильхам Алиев, Ирана - Хасан Рухани, России - Владимир Путин и Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов.
Накануне саммита состоится восьмое совещание министров иностранных дел прикаспийских государств.
Итоговым документом саммита, как ожидается, станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась на протяжении более 20 лет.
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