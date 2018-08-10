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Регион 10.08.2018 17:30

Рабочая группа завершила подготовку документов для Прикаспийского саммита в Актау

Специальная рабочая группа по разработке Конвенции о правовом статусе Каспия завершила свою работу, подготовив документы для V Прикаспийского саммита и согласовав повестку совещания министров иностранных дел, говорится в итоговом коммюнике рабочей группы.

"10 августа в Актау состоялась заключительное 52-е заседание специальной рабочей группы по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел. На заседании стороны подвели итоги работы по подготовке документов пятого Прикаспийского саммита, а также обсудили и согласовали повестку дня совещания министров иностранных дел прикаспийских государств", - говорится в итоговом коммюнике, размещенном руководителем комитета международной информации МИД Казахстана Талгата Жумагулова в социальных сетях.

Отмечается, что все участники встречи "положительно оценили результаты работы рабочей группы".

"В связи в завершение переговорного процесса по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, стороны с большим удовлетворением отметили результаты, достигнутые за время многолетней совместной работы", - говорится в документе.

12 августа в казахстанском Актау пройдет пятый саммит глав прикаспийских государств. По приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на саммит прибудут президенты: Азербайджана - Ильхам Алиев, Ирана - Хасан Рухани, России - Владимир Путин и Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов.

Накануне саммита состоится восьмое совещание министров иностранных дел прикаспийских государств.

Итоговым документом саммита, как ожидается, станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась на протяжении более 20 лет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САММИТ, ДОКУМЕНТЫ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]