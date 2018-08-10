Рабочая группа завершила подготовку документов для Прикаспийского саммита в Актау

Специальная рабочая группа по разработке Конвенции о правовом статусе Каспия завершила свою работу, подготовив документы для V Прикаспийского саммита и согласовав повестку совещания министров иностранных дел, говорится в итоговом коммюнике рабочей группы.

"10 августа в Актау состоялась заключительное 52-е заседание специальной рабочей группы по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел. На заседании стороны подвели итоги работы по подготовке документов пятого Прикаспийского саммита, а также обсудили и согласовали повестку дня совещания министров иностранных дел прикаспийских государств", - говорится в итоговом коммюнике, размещенном руководителем комитета международной информации МИД Казахстана Талгата Жумагулова в социальных сетях.

Отмечается, что все участники встречи "положительно оценили результаты работы рабочей группы".

"В связи в завершение переговорного процесса по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, стороны с большим удовлетворением отметили результаты, достигнутые за время многолетней совместной работы", - говорится в документе.

12 августа в казахстанском Актау пройдет пятый саммит глав прикаспийских государств. По приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на саммит прибудут президенты: Азербайджана - Ильхам Алиев, Ирана - Хасан Рухани, России - Владимир Путин и Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов.

Накануне саммита состоится восьмое совещание министров иностранных дел прикаспийских государств.

Итоговым документом саммита, как ожидается, станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась на протяжении более 20 лет.