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СНГ 10.08.2018 19:03

Россия не приостанавливала кредитование Белоруссии, готовятся документы для нового кредита - Минфин РФ

Минфин РФ опроверг информацию о приостановке кредитования Белоруссии, заявив о подготовке документов для нового финансового кредита и очередных траншей кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

"Информация о приостановке Российской Федерацией кредитования Белоруссии не соответствует действительности. Так, согласно имеющимся договоренностям, финансируются расходы, связанные с использованием республикой средств государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение АЭС. Начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР", - отмечается в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

В 2016 году Совет Евразийского фонда стабилизации и развития принял решение о предоставлении Белоруссии финкредита на $2 млрд в составе семи траншей в 2016-2018 годах. Минск получил пять траншей на $1,6 млрд. Два транша по $200 млн пока не предоставлены.

Также Белоруссия ранее инициировала переговоры с РФ о предоставлении очередного госкредита на сумму до $1 млрд для рефинансирования ранее привлеченных в России средств, объем которых составляет около $6,3 млрд (более 38% общего объема внешнего госдолга Белоруссии).

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КРЕДИТОВАНИЕ, МИНФИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]