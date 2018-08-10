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СНГ 10.08.2018 19:35

Масштабная программа по модернизации старой техники запускается в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил запустить в стране масштабную программу по восстановлению и модернизации отслужившей свой срок техники, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.

"В первую очередь это касается техники таких белорусских промышленных грандов, как МАЗ, МТЗ и "Гомсельмаш", - говорится в сообщении по итогам посещения президентом ОАО "Гомсельмаш".

А.Лукашенко обратил внимание, что приведение в порядок параллельно с определенной модернизацией старой техники, которая была бы востребована не только в Белоруссии, но и в сопредельных странах - России, Украине, могло бы стать полноценным дополнительным направлением работы ОАО "Гомсельмаш".

С другой стороны, это было бы выгодно и самим сельхозорганизациям, которые могли бы вернуть в оборот старую неиспользуемую технику за треть или половину стоимости новой.

По информации пресс-службы, "Гомсельмаш" уже работает в этом направлении, однако пока только в рамках Гомельского региона.

"Нам надо эту программу закрутить в масштабах всей страны", - сказал президент.

Он поручил за зиму проработать соответствующие вопросы и с 1 января начать практическую реализацию этой задачи.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕХНИКА, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]