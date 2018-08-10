Масштабная программа по модернизации старой техники запускается в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил запустить в стране масштабную программу по восстановлению и модернизации отслужившей свой срок техники, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.
"В первую очередь это касается техники таких белорусских промышленных грандов, как МАЗ, МТЗ и "Гомсельмаш", - говорится в сообщении по итогам посещения президентом ОАО "Гомсельмаш".
А.Лукашенко обратил внимание, что приведение в порядок параллельно с определенной модернизацией старой техники, которая была бы востребована не только в Белоруссии, но и в сопредельных странах - России, Украине, могло бы стать полноценным дополнительным направлением работы ОАО "Гомсельмаш".
С другой стороны, это было бы выгодно и самим сельхозорганизациям, которые могли бы вернуть в оборот старую неиспользуемую технику за треть или половину стоимости новой.
По информации пресс-службы, "Гомсельмаш" уже работает в этом направлении, однако пока только в рамках Гомельского региона.
"Нам надо эту программу закрутить в масштабах всей страны", - сказал президент.
Он поручил за зиму проработать соответствующие вопросы и с 1 января начать практическую реализацию этой задачи.
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