Президент Азербайджана наградил дирижера Теймура Геокчаева орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом «Шохрат» (Слава) Народного артиста, художественного руководителя и дирижера Азербайджанского Государственного камерного оркестра имени К.Караева Теймура Геокчаева, сообщает сайт главы государства.
Т.Геокчаев удостоен награды "за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры".
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