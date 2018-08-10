Путин и Эрдоган обсудили двусторонние экономические связи - турецкие СМИ

Президент РФ Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом экономические связи между двумя странами, сообщает в пятницу газета "Дейли cабах".

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор в пятницу после того, как американский президент Дональд Трамп заявил об удвоении размера импортных пошлин для Турции", - пишет газета.

Согласно информации агентства "Анадолу", Р.Т.Эрдоган и В.Путин выразили удовлетворение позитивной динамикой развития экономических и торговых связей между двумя странами.

Также, по данным "Анадолу", российский и турецкий лидеры в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, в том числе астанинский процесс.

Турецкие СМИ напоминают, что в пятницу президент США Д.Трамп заявил об удвоении импортных пошлин на сталь и алюминий для Турции.

"Я только что одобрил увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции вдвое, в то время как их валюта быстро падает по сравнению с нашим очень сильным долларом. Пошлины на алюминий теперь будут 20%, на сталь - 50%", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Отношения между двумя Вашингтоном и Анкарой обострились после того, как в конце июля президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора. В середине июля турецкий суд отказал в удовлетворении запроса стороны защиты, которая требовала освободить из-под стражи Э.Брансона. 25 июля Э.Брансон был переведен из тюрьмы под домашний арест.

На прошлой неделе США приняли решение ввести санкции в отношении главы минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу. Ограничительные меры вводятся в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Э.Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.