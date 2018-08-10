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СНГ 10.08.2018 19:57

В Киргизии возбуждено дело по факту покушения на российского бизнесмена

По факту взрыва в центре Бишкека, в результате которого пострадал российский бизнесмен Александр Гайдуков, возбуждено уголовное дело

"По факту взрыва, произошедшего на улице Исанова в Бишкеке, следственной службой УВД Первомайского района Бишкека возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Покушение на убийство" УК Киргизии", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы Киргизии.

По предварительным данным, сработало взрывное устройство неустановленного типа. "Изъятые образцы на месте происшествия направлены на экспертизу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - заявил собеседник агентства.

"Гражданин, рядом с которым произошел подрыв взрывного устройства, был осмотрен медицинскими работниками и отправлен домой. Пострадавших на месте происшествия нет", - добавил представитель пресс-службы.

Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что было совершено покушение на бизнесмена, гражданина России Александра Гайдукова. В 2016 году на предпринимателя уже покушались практически на том же месте, в тот раз в него стреляли.

Источник рассказал, что "основной версией произошедшего является покушение на бизнесмена в связи с его профессиональной деятельностью, но конечной целью была не ликвидация предпринимателя, а, скорее всего, его устрашение".

По данным местных СМИ, А.Гайдуков является учредителем нескольких компаний в Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, БИЗНЕСМЕН, ПОКУШЕНИЕ, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]