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Дальнее зарубежье 10.08.2018 20:18

Начальники генштабов стран НАТО встретятся в Варшаве в конце сентября

Высшая военная инстанция НАТО - Военный комитет соберется 28-30 сентября в Варшаве на уровне начальников генеральных штабов государств-членов Североатлантического альянса, сообщила в пятницу пресс-служба штаб-квартиры организации в Брюсселе.

Согласно коммюнике, участники совещания обсудят, наряду с другими, вопросы подготовки, боеготовности и модернизации войск НАТО. Они сформулируют рекомендации по проведению операций, деятельности и будущих учений альянса. Будет идти речь о более тесном сотрудничестве с международными организациями.

Начальники генштабов также изберут будущего генерального директора Международного военного штаба, который приступит к своим обязанностям в 2019 году. Заседание будет проходить под председательством главы Военного комитета Стюарта Пича при поддержке верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти и верховного главнокомандующего по трансформации генерала Андре Ланата.

Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов собирается два раза в год в штаб-квартире организации в Брюсселе и один раз - в одном из государств-членов альянса для анализа натовских операций и миссий и подготовки рекомендаций Североатлантическому совету по оборонным вопросам.

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Тэги: НАТО, ГЕНШТАБЫ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]