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Бизнес и законодательство 10.08.2018 18:14

Самед Гурбанов возглавил правлениe Азербайджано-российского делового совета

Азербайджано-российский деловой совет (АРДС) на очередном общем собрании в пятницу выбрал Самеда Гурбанова председателем правления АРДС, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

«На очередном общем заседании АРДС обсуждался ряд организационных вопросов, связанных с деятельностью организации, был утвержден новый состав правления Совета и Самед Гурбанов был выбран председателем правления», - отмечается в информации.

В ходе собрания отмечалось, что отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в различных областях, в том числе в экономической сфере. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, вкладываются взаимные инвестиции и реализуются совместные проекты.

«Участники собрания провели обмен мнениями по вопросам расширения двухстороннего сотрудничества в различных секторах, углубления торговых связей, вложения взаимных инвестиций, развития существующих связей между деловыми кругами и определения новых сфер для сотрудничества», - отмечается в информации.

Азербайджано-российский деловой совет был создан в 2016 году. Основной целью Делового совета является расширение экономических и инвестиционных отношений между Азербайджаном и Россией, а также расширение сотрудничества между предпринимателями двух стран. С этой целью АРДС тесно сотрудничает с Российско-азербайджанским деловым советом.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРДС, ПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСЕДТЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]