Самед Гурбанов возглавил правлениe Азербайджано-российского делового совета

Азербайджано-российский деловой совет (АРДС) на очередном общем собрании в пятницу выбрал Самеда Гурбанова председателем правления АРДС, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.
«На очередном общем заседании АРДС обсуждался ряд организационных вопросов, связанных с деятельностью организации, был утвержден новый состав правления Совета и Самед Гурбанов был выбран председателем правления», - отмечается в информации.
В ходе собрания отмечалось, что отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в различных областях, в том числе в экономической сфере. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, вкладываются взаимные инвестиции и реализуются совместные проекты.
«Участники собрания провели обмен мнениями по вопросам расширения двухстороннего сотрудничества в различных секторах, углубления торговых связей, вложения взаимных инвестиций, развития существующих связей между деловыми кругами и определения новых сфер для сотрудничества», - отмечается в информации.
Азербайджано-российский деловой совет был создан в 2016 году. Основной целью Делового совета является расширение экономических и инвестиционных отношений между Азербайджаном и Россией, а также расширение сотрудничества между предпринимателями двух стран. С этой целью АРДС тесно сотрудничает с Российско-азербайджанским деловым советом.
Н.Аббасова
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