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Дальнее зарубежье 10.08.2018 19:16

Генассамблея ООН утвердила экс-президента Чили Мишель Бачелет на посту комиссара ООН по правам человека

Генеральная Ассамблея ООН утвердила назначение экс-президента Чили Мишель Бачелет на пост комиссара ООН по правам человека, сообщают западные СМИ.

Решение было принято консенсусом.

"Я поистине рад назначению Мишель Бачелет в качестве следующего верховного комиссара ООН по правам человека", - заявил действующий комиссар Зейд Раад аль-Хусейн, на смену которому придет М.Бачелет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также приветствовал одобрение кандидатуры М.Бачелет на этом посту.

"Я рад, что Генеральная Ассамблея ООН одобрила Мишель Бачелет в качестве нашего нового руководителя по правам человека", - написал он в Twitter.

А.Гутерриш назвал М.Бачелет "пионером, идеологом, женщиной принципа и замечательным лидером в сфере прав человека для этих сложных времен".

В среду генеральный секретарь ООН выдвинул кандидатуру М.Бачелет на пост верховного комиссара ООН по правам человека.

М.Бачелет является первой в истории Чили женщиной, которая была избрана на должность главы государства. Она занимала этот пост с 2006 по 2010 годы и с 2014 по 2018 годы. В этом году на смену М.Бачелет пришел Себастьян Пиньера.

В настоящий момент Верховным комиссаром по правам человека является Зейд Раад аль-Хусейн. Он занимает этот пост с 1 сентября 2014 года, и срок его полномочий завершается 31 августа.

Верховный комиссар ООН по правам человека избирается на четыре года. М.Бачелет станет седьмым комиссаром по правам человека с момента учреждения этой должности в 1993 году.

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Тэги: ООН, ГЕНАССАМБЛЕЯ, ПРАВОЗАЩИТА, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]