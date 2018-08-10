Генассамблея ООН утвердила экс-президента Чили Мишель Бачелет на посту комиссара ООН по правам человека

Генеральная Ассамблея ООН утвердила назначение экс-президента Чили Мишель Бачелет на пост комиссара ООН по правам человека, сообщают западные СМИ.
Решение было принято консенсусом.
"Я поистине рад назначению Мишель Бачелет в качестве следующего верховного комиссара ООН по правам человека", - заявил действующий комиссар Зейд Раад аль-Хусейн, на смену которому придет М.Бачелет.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также приветствовал одобрение кандидатуры М.Бачелет на этом посту.
"Я рад, что Генеральная Ассамблея ООН одобрила Мишель Бачелет в качестве нашего нового руководителя по правам человека", - написал он в Twitter.
А.Гутерриш назвал М.Бачелет "пионером, идеологом, женщиной принципа и замечательным лидером в сфере прав человека для этих сложных времен".
В среду генеральный секретарь ООН выдвинул кандидатуру М.Бачелет на пост верховного комиссара ООН по правам человека.
М.Бачелет является первой в истории Чили женщиной, которая была избрана на должность главы государства. Она занимала этот пост с 2006 по 2010 годы и с 2014 по 2018 годы. В этом году на смену М.Бачелет пришел Себастьян Пиньера.
В настоящий момент Верховным комиссаром по правам человека является Зейд Раад аль-Хусейн. Он занимает этот пост с 1 сентября 2014 года, и срок его полномочий завершается 31 августа.
Верховный комиссар ООН по правам человека избирается на четыре года. М.Бачелет станет седьмым комиссаром по правам человека с момента учреждения этой должности в 1993 году.
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