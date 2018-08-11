В ходе протестов на границе сектора Газа погибли два палестинца, около 250 ранены

Во время акций протеста на палестино-израильской границе в районе сектора Газа два палестинца погибли, а еще 242 получили ранения, сообщает в пятницу сайт газеты "Гаарец".

По данным департамента здравоохранения сектора Газа, один из погибших палестинцев был медиком. О другой жертве известно, что ему было 55 лет.

Кроме того, 106 пострадавших госпитализировали. Среди них 70 получили огнестрельные ранения, состояние пятерых из них оценивается как тяжелое.

По данным армии обороны Израиля, в настоящий момент палестинцы собрались в пяти точках на границе. Они бросают в израильских военных камни и бутылки с зажигательной смесью, пытаются поджигать шины.

Напряженность между сторонами усугубилась ранее на этой неделе после ракетного обстрела южных территорий Израиля из сектора Газа. Израиль также наносил ответные удары.

Акции протеста на границе сектора Газа и Израиля регулярно проводятся с конца марта, они зачастую переходят в столкновения между палестинцами и израильскими военными.

Самые серьезные столкновения палестинцев, среди которых были вооруженные члены ХАМАС, и израильских военных пришлись на 14 мая - годовщину основания еврейского государства, а также день открытия посольства США в Иерусалиме.