ЕС подчеркивает неотложность деэскалации между Израилем и сектором Газа

Эскалация насилия в последние дни между сектором Газы и Израилем привела к тому, что стороны опасно приблизились к еще большему конфликту, заявил в пятницу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Первоочередной задачей в настоящее время является деэскалация, а что касается гражданских лиц, их жизни не должны подвергаться дальнейшему риску", - подчеркивается в заявлении, распространенном в Брюсселе.
В нем указывается на то, что ракетный обстрел из Газы в сторону общин на юге Израиля, а также иные насильственные действия и провокации ХАМАС и других групп палестинских боевиков против Израиля совершенно неприемлемы.
При этом, признавая право Израиля на самозащиту, ЕС призывает его проявлять сдержанность и делать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения в секторе Газы.
"Смерть беременной палестинской матери и ее ребенка в этой последней эскалации - трагическая потеря", - говорится в заявлении представителя ЕВС.
Европейский союз подтверждает свою полную поддержку усилий Египта и ООН по сокращению напряженности и облегчению ситуации в Газе, в том числе путем активизации международных мер реагирования на нынешний кризис.
"Мы будем продолжать совместно с нашими партнерами работать над гуманитарной ситуацией и поддерживать внутрипалестинское примирение для воссоединения Газы и Западного берега реки Иордан в рамках единой и законной Палестинской администрации", - обещают в Брюсселе.
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