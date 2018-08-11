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Дальнее зарубежье 11.08.2018 10:06

ЕС подчеркивает неотложность деэскалации между Израилем и сектором Газа

Эскалация насилия в последние дни между сектором Газы и Израилем привела к тому, что стороны опасно приблизились к еще большему конфликту, заявил в пятницу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Первоочередной задачей в настоящее время является деэскалация, а что касается гражданских лиц, их жизни не должны подвергаться дальнейшему риску", - подчеркивается в заявлении, распространенном в Брюсселе.

В нем указывается на то, что ракетный обстрел из Газы в сторону общин на юге Израиля, а также иные насильственные действия и провокации ХАМАС и других групп палестинских боевиков против Израиля совершенно неприемлемы.

При этом, признавая право Израиля на самозащиту, ЕС призывает его проявлять сдержанность и делать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения в секторе Газы.

"Смерть беременной палестинской матери и ее ребенка в этой последней эскалации - трагическая потеря", - говорится в заявлении представителя ЕВС.

Европейский союз подтверждает свою полную поддержку усилий Египта и ООН по сокращению напряженности и облегчению ситуации в Газе, в том числе путем активизации международных мер реагирования на нынешний кризис.

"Мы будем продолжать совместно с нашими партнерами работать над гуманитарной ситуацией и поддерживать внутрипалестинское примирение для воссоединения Газы и Западного берега реки Иордан в рамках единой и законной Палестинской администрации", - обещают в Брюсселе.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]