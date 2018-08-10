Европейские фондовые индексы упали в пятницу на опасениях по поводу Турции

Фондовые индексы Западной Европы завершили резким падением торги в пятницу на опасениях, что эскалация финансового кризиса в Турции отразится на других рынках.

Эти опасения были подогреты сообщением газеты Financial Times, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) обеспокоен подверженностью некоторых крупных банков еврозоны рискам, связанным с ситуацией в Турции в условиях ослабления турецкой лиры до рекордного минимума.

В пятницу падение курса лиры достигало 15% на новости о том, что США повысили вдвое пошлины на импорт турецкого алюминия и стали, до 20% и 50% соответственно. С начала 2018 года валюта потеряла более 40% стоимости относительно доллара США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам торгов на 1,07%, до 385,86 пункта. С начала недели значение индикатора снизилось на 0,85%.

Французский CAC 40 снизился на 1,59%, британский FTSE 100 - на 0,97%, германский DAX - на 1,99%, испанский IBEX 35 - на 1,56%, итальянский FTSE MIB - на 2,51%.

По данным источников FT, Единый надзорный механизм (Single Supervisory Mechanism, SSM) - подразделение ЕЦБ, созданное для контроля операций крупнейших банков региона, уже пару месяцев пристально следит за связями финкомпаний еврозоны с Турцией.

Среди банков, наиболее подверженных связанным с Турцией рискам, регулятор отмечает испанский BBVA, итальянский UniCredit и французский BNP Paribas, имеющие крупные операции в этой стране.

Акции BBVA потеряли в цене 5,2%, UniCredit - 4,7%, BNP Paribas - 3%.

Стоимость бумаг Deutsche Bank опустилась на 5,5%, Societe Generale - на 2,5%, HSBC - на 0,6%, Barclays - на 2%.

"Инвесторы считали разворачивающийся валютный кризис в Турции локальным явлением, однако растущая скорость ослабления лиры вызывает опасения в отношении перспектив европейских банков, связанных с турецкими заемщиками", - цитирует MarketWatch аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона.

SSM опасается, что турецкие заемщики не хеджировали риски резкого ослабления лиры и могут начать объявлять о дефолте по кредитам в иностранной валюте, на долю которых приходится порядка 40% активов банковского сектора Турции.

Статданные, обнародованные в пятницу, указали на усиление темпов роста британской экономики. ВВП Великобритании во втором квартале 2018 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Таким образом, рост британской экономики ускорился по сравнению с первым кварталом, когда он составил 0,2%.

Темпы роста ВВП Великобритании в годовом выражении в апреле-июне составили 1,3% по сравнению с 1,2% в предыдущем квартале.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,4% в поквартальном выражении и на 1,3% в годовом, сообщает Trading Economics.

Котировки акций розничных сетей снизились в пятницу на информации о том, что проблемный ритейлер House of Fraser не смог договориться с кредиторами и оказался в управлении внешнего администратора. Sports Direct International выкупила у администратора бизнес и активы House of Fraser, включая все британские магазины компании и сам бренд, за 90 млн фунтов стерлингов.

Акции Next подешевели на 1,2%, Marks & Spencer - на 1,1%.

Бумаги Ryanair, 15% рейсов которой будут отменены в пятницу из-за забастовки пилотов, потеряли в цене 4,2%.

Стоимость акций Diageo опустилась на 0,1%, несмотря на то, что производитель алкоголя объявил о намерении выкупить акции на сумму до 1,4 млрд фунтов ($1,79 млрд) до 31 января.

Капитализация датской фармкомпании Novozymes упала на 3,3% на фоне слабых результатов за минувший квартал.