Совбез ООН призывает к прозрачному и достоверному расследованию удара по автобусу с детьми в Йемене

Совет Безопасности ООН призывает к прозрачности при проведении расследования авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по автобусу с детьми на севере Йемена, и обещает изучить итоги расследования при наличии сомнений в его достоверности, передают в пятницу западные СМИ.

"Если какое-либо проводимое расследование (удара в Йемене - ИФ) не будет достоверным, Совбез ООН, само собой, захочет его изучить", - заявила журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс по итогам закрытого заседания Совбеза ООН по этой теме.

Руководство возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции ранее в пятницу объявило о начале расследования обстоятельств авиаудара по автобусу с детьми.

Авиаудар по автобусу в провинции Саада на севере Йемена унес жизни как минимум 50 человек, ранения получили 77 человек. Международный комитет Красного Креста сообщил, что в результате удара погибли 29 детей младше 15 лет, еще 30 детей получили ранения.