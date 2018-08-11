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Дальнее зарубежье 11.08.2018 09:00

Совбез ООН призывает к прозрачному и достоверному расследованию удара по автобусу с детьми в Йемене

Совет Безопасности ООН призывает к прозрачности при проведении расследования авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по автобусу с детьми на севере Йемена, и обещает изучить итоги расследования при наличии сомнений в его достоверности, передают в пятницу западные СМИ.

"Если какое-либо проводимое расследование (удара в Йемене - ИФ) не будет достоверным, Совбез ООН, само собой, захочет его изучить", - заявила журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс по итогам закрытого заседания Совбеза ООН по этой теме.

Руководство возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции ранее в пятницу объявило о начале расследования обстоятельств авиаудара по автобусу с детьми.

Авиаудар по автобусу в провинции Саада на севере Йемена унес жизни как минимум 50 человек, ранения получили 77 человек. Международный комитет Красного Креста сообщил, что в результате удара погибли 29 детей младше 15 лет, еще 30 детей получили ранения.

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Тэги: ООН, БРИТАНИЯ, ЙЕМЕН, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]