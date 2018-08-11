Посольство РФ в Лондоне обращает внимание на антироссийский характер воинственного заявления британского министра обороны

Посольство России в Лондоне считает "необычно воинственной" риторику министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона, заявившего о готовности Великобритании к применению силы в различных районах мира.
"Поражены необычно воинственной риторикой Г.Уильямсона, хвастающегося "готовностью, волей и возможностями" Великобритании по применению силы по всему миру. Особенно впечатляюще прозвучал его тезис о намерении Лондона "изменить баланс своего глобального позиционирования, чтобы быть готовым вести боевые действия на европейском континенте, на Ближнем и Дальнем Востоке", - говорится в сообщении диппредставительства.
В сообщении отметили, что "подобная риторика со стороны высокопоставленного британского чиновника проливает свет на истинные мотивы форсированного увеличения расходов стран НАТО, которые, по здешним оценкам, достигнут в 2018 году 1 трлн 36 млрд долларов. Столь безответственное бряцание оружием британским министром обороны выглядит дико в глазах международного общественного мнения и не может не вызывать сожаления".
В посольстве напомнили, что во время выступления в "Атлантическом совете" в ходе визита в США 7 августа Г.Уильямсон обвинил Россию в "агрессии, использовании тайных операций, кибероружия, политических диверсиях и милитаризме".
"Рассматриваем этот очередной политический выпад как часть общей антироссийской линии консервативного правительства Великобритании, призванной препятствовать выстраиванию конструктивных отношений на европейском континенте. Россия, как неоднократно подчеркивалось на различных уровнях, в том числе президентом В.Путиным, никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, втягиваться в чьи-то геополитические игры", - подчеркнули в дипмиссии.
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