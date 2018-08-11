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Дальнее зарубежье 11.08.2018 10:35

КНДР отвергла сделанные США предложения по денуклеаризации - американские СМИ

США неоднократно выдвигали конкретные предложения в адрес Северной Кореи по процессу денуклеаризации, однако Пхеньян отверг их все, сообщает телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на дипломатические источники.

Администрация США предлагала и продолжает выдвигать "конкретные предложения по началу и доведению до конца поддающейся проверке денуклеаризации". В частности, они включали в себя предложения по графику денуклеаризации, рассказали источники телеканала.

Северная Корея отвергла все эти предложения, назвав их "бандитскими", отмечает один из источников.

В документе, подписанном президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном после саммита в Сингапуре 12 июня, нет конкретных временных рамок, обещаний или информации об основных этапах на пути к денуклеаризации, что позволяет обеим сторонам интерпретировать соглашения в соответствии со своими желаниями, отмечает телеканал.

США в ходе переговоров о денуклеаризации, по информации телеканала, попросили КНДР отказаться от части своего ядерного оружия в ближайшей перспективе. Источники телеканала не называют сроки или количество ядерного оружия, от которого, по мнению США, должна отказаться КНДР.

Ким Чен Ын, по данным телеканала, настаивает на том, что он сделает шаг в сторону денуклеаризации, если США займутся вопросами безопасности, что, вероятно, означает мирное предложение со стороны США.

В четверг северокорейское представительство при ООН в Нью-Йорке заявило, что "некоторые высокопоставленные сотрудники администрации США" не следуют духу диалога, начатого Д.Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Пхеньян, говорится в заявлении КНДР, предпринял "такие практические шаги в области денуклеаризации, как прекращение ядерных испытаний и тестовых запусков межконтинентальных баллистических ракет".

"США ответили на наши ожидания поощрением международных санкций и давления (в отношении КНДР - ИФ)", - отмечает представительство.

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Тэги: США, КНДР, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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