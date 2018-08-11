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Дальнее зарубежье 11.08.2018 11:29

Венесуэла стремится через Интерпол арестовать в Колумбии подозреваемого в покушении на Мадуро

Власти Венесуэлы направили в Интерпол запрос об аресте оппозиционного венесуэльского политика Хулио Борхеса, обвиняемого в покушении на президента страны Николаса Мадуро, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

"Мы направили в Интерпол "красное уведомление" в отношении Х.Борхеса", - отметил министр связи и информации Хорхе Родригес.

В ходе пресс-конференции министр также показал видеоролик, в котором считающийся причастным к покушению парламентарий Хуан Рекесенс заявляет об участии также Х.Борхеса. По его словам, Х.Борхес "просил сделать ему одолжение", которое заключалось в том, чтобы оказать помощь Карлосу Монастериосу, который также участвовал в попытке покушения на Н.Мадуро.

Ранее на этой неделе президент Венесуэлы Н.Мадуро представил предварительные данные расследования неудавшегося покушения на него, возложив ответственность на США и Колумбию и правую оппозицию в стране.

Попытка покушения на венесуэльского президента с помощью беспилотного летательного аппарата была предпринята в прошлое воскресенье, когда он присутствовал на военном параде.

Власти установили, что к покушению, в частности, причастны два депутата - Х.Борхес и Х.Рекесенс. Х.Рекесес был задержан стражами порядка, а Х.Борхес по-прежнему находится в Колумбии.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, КОЛУМБИЯ, ИНТЕРПОЛ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]