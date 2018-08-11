Венесуэла стремится через Интерпол арестовать в Колумбии подозреваемого в покушении на Мадуро

Власти Венесуэлы направили в Интерпол запрос об аресте оппозиционного венесуэльского политика Хулио Борхеса, обвиняемого в покушении на президента страны Николаса Мадуро, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.
"Мы направили в Интерпол "красное уведомление" в отношении Х.Борхеса", - отметил министр связи и информации Хорхе Родригес.
В ходе пресс-конференции министр также показал видеоролик, в котором считающийся причастным к покушению парламентарий Хуан Рекесенс заявляет об участии также Х.Борхеса. По его словам, Х.Борхес "просил сделать ему одолжение", которое заключалось в том, чтобы оказать помощь Карлосу Монастериосу, который также участвовал в попытке покушения на Н.Мадуро.
Ранее на этой неделе президент Венесуэлы Н.Мадуро представил предварительные данные расследования неудавшегося покушения на него, возложив ответственность на США и Колумбию и правую оппозицию в стране.
Попытка покушения на венесуэльского президента с помощью беспилотного летательного аппарата была предпринята в прошлое воскресенье, когда он присутствовал на военном параде.
Власти установили, что к покушению, в частности, причастны два депутата - Х.Борхес и Х.Рекесенс. Х.Рекесес был задержан стражами порядка, а Х.Борхес по-прежнему находится в Колумбии.
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