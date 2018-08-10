Брату экс-премьера Армении предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия

Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение брату бывшего премьер-министра Армении Овика Абраамяна - Генриху Абраамяну в незаконном приобретении и хранении оружия и намерена его арестовать.
"Генрих Абраамян обвиняется в незаконном приобретении оружия и боеприпасов, а так же в его незаконном хранении по предварительному сговору с Амбиком Геворгяном. Оружие и боеприпасы были найдены на территории оформленной на имя Амбика Геворгяна, но де-факто принадлежащей экс-премьеру Овику Абраамяну", - говорится в сообщении пресс-службы Специальной следственной службы.
Со стороны следователя в суд предъявлено ходатайство об аресте брата экс-премьера.
В рамках дела о разгоне демонстраций в Ереване 1 марта 2008 года Служба нацбезопасности получила информацию, что на территории бывшего завода в селе Мхчян, де-факто принадлежащего экс-премьеру, но оформленного на имя Амбика Геворкяна, хранится большое количество оружия.
Сотрудники СНБ 6 и 7 августа провели обыск на территории завода, в результате которого было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе три ручных пулемета, семь пулеметов АK-74, две снайперские винтовки СВД, три разных типов винтовок, два пистолета и большое количество пуль разного калибра.
Г.Абраамян и А.Геворкян были задержаны по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.
В четверг директор СНБ Армении Артур Ванецян сообщил журналистам, что, по версии следствия, данное оружие и боеприпасы могли быть использованы при разгоне демонстраций в 2008 году в Ереване.
1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.
Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, но сдался властям только в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
По этому делу проходят также экс-президент Армении Роберт Кочарян и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.
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