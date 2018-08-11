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Регион 11.08.2018 01:45

Главы МИД пяти прикаспийских государств встретятся в Актау, чтобы договориться о формах дальнейшего взаимодействия в рамках "пятерки"

На Совещании министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств 11 августа в казахстанском Актау планируется договориться о модальностях дальнейшего взаимодействия в формате "каспийской пятерки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан).

"На СМИД в Актау планируется договориться о модальностях дальнейшего взаимодействия в рамках каспийской "пятерки" после подписания Конвенции (о правовом статусе Каспийского моря - ИФ), а также проработать Коммюнике предстоящей встречи в верхах", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова в СМИД прикаспийских государств.

На Смоленской площади напомнили, что предыдущая аналогичная встреча министров прошла в Москве 4-5 декабря 2017 года, и по ее итогам был согласован проект Конвенции о правовом статусе Каспия.

Встреча будет предварять намеченный на 12 августа V саммит "каспийской пятерки", на котором, как ожидается, будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспия. Также в ходе саммита ожидается принятие шести межправительственных соглашений.

Как сообщает "Интерфакс-Казахстан", главы МИД на совещании обсудят подготовку к встрече президентов пяти стран региона, вопросы правового статуса Каспийского моря.

Переговоры по определению правового статуса Каспия ведутся прибрежными государствами с 1994 года.

По итогам Совещания министров иностранных дел, состоявшегося в ноябре 1996 года в Ашхабаде, была создана Специальная рабочая группа по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств (СРГ). Заседания данного института проводились регулярно поочередно на территории каждого прикаспийского государства. 52-е заседание СРГ прошло 10 августа в Актау.

Ранее статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсант" заявил, что этот саммит - не последний и встречи в пятистороннем формате могут стать постоянными. "Ожидаем, что после принятия конвенции каспийский формат заметно окрепнет. Назрел вопрос о формировании постоянно действующей консультационной площадки", - отметил Г.Карасин.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, КАСПИЙ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]