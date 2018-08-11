Самолет, в котором не было пассажиров, угнан из аэропорта Сиэтла, сообщает американский телеканал

Американский телеканал NBC со ссылкой на береговую охрану США сообщил об угоне самолета из аэропорта города Сиэтла.

"Самолет разбился после "несанкционированного вылета" из аэропорта Сиэтла, рассказали официальные лица", - говорится в сообщении телеканала.

Столб дыма виден в районе острова Кетрон (штат Вашингтон, США).

В Твиттере международного аэропорта Сиэтл/Такома сообщается, что "сотрудник авиакомпании совершил несанкционированный взлет на самолете, на борту которого не было пассажиров. Самолет разбился в районе залива Пьюджет".