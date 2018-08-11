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СНГ 11.08.2018 14:56

Альпинист из Австрии умер на Эльбрусе от остановки сердца

Спасатели транспортируют с Эльбруса австрийского альпиниста, умершего во время восхождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в субботу.

"В 05:20 поступила предварительная информация о том, что на Эльбрусе в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров над уровнем моря, в зарегистрированной группе из Австрии в составе из 4 человек у одного из членов группы произошла остановка сердца", - говорится в сообщении.

На место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

Оперативный дежурный ЭВПСО сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что спасатели встретились с группой и уже спускают тело умершего альпиниста.

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Тэги: РОССИЯ, ЭЛЬБРУС, АЛЬПИНИСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]