Назарбаев: решение по Каспию на саммите в Актау будет историческим

Все вопросы по взаимодействию государств на Каспии согласованы, ожидается, что завтра на саммите в Актау будет принято историческое решение, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"В течение последних 20 лет мы вели переговоры, очень непростые, согласовывая наши позиции, чтобы решить все вопросы, касающиеся нашей общей работы на Каспийском море. Это - судоходство, это ресурсы на Каспийском море, сохранение биологических ресурсов моря, торговля и сотрудничество наших государств. Полагаю, все вопросы согласованы, мы ожидаем принятие завтра исторического решения. Это очень важный момент для всех нас", - сказал Н. Назарбаев в ходе презентации мультимодального транспортного хаба - паромного комплекса порта Курык.
12 августа в казахстанском Актау (адмцентр Мангистауской области, на западе) пройдет пятый саммит глав прикаспийских государств.
По приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на саммит прибудут президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани, России Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Участники саммита обсудят вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности и другие.
Основным итоговым документом саммита, как ожидается, станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась на протяжении более 20 лет.
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