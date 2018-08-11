Задержание прохожего, попросившего московских полицейских не курить, обошлось стражам порядка тюремными сроками

Двое полицейских столичного метрополитена получили реальные сроки за незаконное задержание мужчины, который попросил их не курить в общественном месте, сообщили в прокуратуре Москвы в пятницу.

"Таганский районный суд г. Москвы признал теперь уже бывших полицейских роты патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене Алексея Бурулько и Николая Первакова виновными в преступлении, предусмотренном п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 августа 2016 года сотрудники полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка возле входа на станцию "Таганская" (радиальная) Московского метрополитена, с применением насилия незаконно задержали мужчину.

"Поводом для незаконных действий полицейских стало замечание, которое прохожий сделал их коллеге о недопустимости курения в общественном месте. Потерпевшего они незаконно поместили в камеру административно задержанных", - отметили в прокуратуре.

Свою вину в совершении преступления обвиняемые признали. С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Н.Первакова к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, А. Бурулько - к трем годам и шести месяцам лишения свободы, обоих с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил их права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в правоохранительных органах в течение двух лет.