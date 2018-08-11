Разлив нефтепродуктов ликвидирован в одной из бухт Магадана

Спасатели и пожарные устранили последствия разлива нефтепродуктов площадью около 250 метров в бухте Нагаева Магадана.

Как сообщает пресс-служба МЧС Магаданской области, разлив устранен днем в субботу. Спасатели и пожарные города Магадана очистили около 150 метров береговой линии бухты Нагаева.

Всего для ликвидации последствий розлива нефтепродуктов было привлечено 95 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 67 человек и три единицы техники.

Пресс-служба мэрии Магадана уточняет, что собранные отходы временно размещены на специальной бетонной площадке. Утилизация будет произведена после получения лабораторных анализов, которые позволят установить тип нефтепродукта, разлив которого привел к загрязнению.

Как сообщалось, разлив нефтепродуктов площадью около 250 метров произошел в бухте Нагаева Магадана вечером в пятницу. Специалисты устанавливают характер загрязнения и источник разлива, оценивают ущерб.