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СНГ 11.08.2018 12:57

Разлив нефтепродуктов ликвидирован в одной из бухт Магадана

Спасатели и пожарные устранили последствия разлива нефтепродуктов площадью около 250 метров в бухте Нагаева Магадана.

Как сообщает пресс-служба МЧС Магаданской области, разлив устранен днем в субботу. Спасатели и пожарные города Магадана очистили около 150 метров береговой линии бухты Нагаева.

Всего для ликвидации последствий розлива нефтепродуктов было привлечено 95 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 67 человек и три единицы техники.

Пресс-служба мэрии Магадана уточняет, что собранные отходы временно размещены на специальной бетонной площадке. Утилизация будет произведена после получения лабораторных анализов, которые позволят установить тип нефтепродукта, разлив которого привел к загрязнению.

Как сообщалось, разлив нефтепродуктов площадью около 250 метров произошел в бухте Нагаева Магадана вечером в пятницу. Специалисты устанавливают характер загрязнения и источник разлива, оценивают ущерб.

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Тэги: РОССИЯ, МАГАДАН, БУХТА, НЕФТЕПРОДУКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]