Число жертв землетрясения в Индонезии приближается к 400

Землетрясение, произошедшее почти неделю назад на индонезийском острове Ломбок, по последним данным, привело к гибели 389 человек, передают западные СМИ со ссылкой на данные властей.
Отмечается, что 387 из них погибли на этом острове, а еще двое - на Бали.
При этом, как ожидается, число жертв в ближайшие дни продолжит увеличиваться.
Травмы получили около 13 тыс. человек, а почти 390 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее поступали данные о 319 погибших.
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