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Дальнее зарубежье 11.08.2018 14:20

Число жертв землетрясения в Индонезии приближается к 400

Землетрясение, произошедшее почти неделю назад на индонезийском острове Ломбок, по последним данным, привело к гибели 389 человек, передают западные СМИ со ссылкой на данные властей.

Отмечается, что 387 из них погибли на этом острове, а еще двое - на Бали.

При этом, как ожидается, число жертв в ближайшие дни продолжит увеличиваться.

Травмы получили около 13 тыс. человек, а почти 390 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее поступали данные о 319 погибших.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]