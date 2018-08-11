Сирия, Иран и Палестина стали темами разговора Макрона и Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсудил сирийскую проблему, сообщает в субботу газета "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец.

Также лидеры Франции и США обсудили темы, связанные с Ираном и палестино-израильским конфликтом.

"Президент Франции попросил провести этот разговор, чтобы обсудить контакты, состоявшиеся в течение последних недель и подготовиться к новым консультациям, которые пройдут в ближайшие дни", - отметили в канцелярии французского главы государства.

Издание отмечает, что в настоящее время Э.Макрон находится в отпуске на юге Франции, однако, тем не менее, активно поддерживает контакты с иностранными коллегами. В частности, как сообщалось, в пятницу у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.