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Дальнее зарубежье 11.08.2018 15:44

Сирия, Иран и Палестина стали темами разговора Макрона и Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсудил сирийскую проблему, сообщает в субботу газета "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец.

Также лидеры Франции и США обсудили темы, связанные с Ираном и палестино-израильским конфликтом.

"Президент Франции попросил провести этот разговор, чтобы обсудить контакты, состоявшиеся в течение последних недель и подготовиться к новым консультациям, которые пройдут в ближайшие дни", - отметили в канцелярии французского главы государства.

Издание отмечает, что в настоящее время Э.Макрон находится в отпуске на юге Франции, однако, тем не менее, активно поддерживает контакты с иностранными коллегами. В частности, как сообщалось, в пятницу у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]