В Тегеране не планируют проводить переговоры с американским руководством на полях Генассамблеи ООН в этом году, заявил в субботу глава иранского МИД Джавад Зариф.
"Нет, такая встреча не планируется. Мы неоднократно формулировали нашу позицию", - приводят иранские СМИ ответ министра на вопрос о том, будут ли подобные контакты в Нью-Йорке с главой госдепа Майком Помпео или с другими официальными лицами США.
Ранее на этой неделе США восстановили часть санкций против Ирана.
Речь идет об ограничительных мерах, действие которых ранее было приостановлено в рамках соглашения по атому, заключенного Ираном с "шестеркой" международных посредников. США вышли из этого соглашения, считая его неэффективным.
В Вашингтоне призывают Тегеран заключить другой договор, который бы включал в себя не только вопросы, связанные с ядерной программой, но, в частности, тему иранских баллистических ракет. Тегеран вести такие переговоры с США отказывается.
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