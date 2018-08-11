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Регион 11.08.2018 13:10

Иран не намерен проводить переговоры с США "на полях" Генассамблеи ООН - Зариф

В Тегеране не планируют проводить переговоры с американским руководством на полях Генассамблеи ООН в этом году, заявил в субботу глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Нет, такая встреча не планируется. Мы неоднократно формулировали нашу позицию", - приводят иранские СМИ ответ министра на вопрос о том, будут ли подобные контакты в Нью-Йорке с главой госдепа Майком Помпео или с другими официальными лицами США.

Ранее на этой неделе США восстановили часть санкций против Ирана.

Речь идет об ограничительных мерах, действие которых ранее было приостановлено в рамках соглашения по атому, заключенного Ираном с "шестеркой" международных посредников. США вышли из этого соглашения, считая его неэффективным.

В Вашингтоне призывают Тегеран заключить другой договор, который бы включал в себя не только вопросы, связанные с ядерной программой, но, в частности, тему иранских баллистических ракет. Тегеран вести такие переговоры с США отказывается.

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Тэги: ИРАН, МИД, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]