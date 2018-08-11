Избитый в ярославской колонии заключенный Макаров стал потерпевшим по делу о пытках и получил госзащиту - адвокат

Следствие официально признало избитого в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в отношении ряда сотрудников учреждения.

"Евгений признан потерпевшим по уголовному делу, ему также предоставлена госзащита", - сообщила "Интерфаксу" в субботу адвокат Е.Макарова Ирина Бирюкова.

Она уточнила, что как именно будет осуществляться госзащита пока не известно, но ответственность за ее исполнение возложена на начальника ИК-8, где сейчас находится Е.Макаров.

Вместе с тем, адвокат заявила, что вопрос о предоставлении государственной зашиты ей самой пока не разрешён. "До сих пор мне ничего не ответили, хотя должны реагировать сразу. В связи с этим я подала жалобу в Генеральную прокуратуру РФ на бездействие Следственного комитета", - сказала адвокат.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Е.Макарова, которого избивают кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат СК РФ расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. В рамках расследования арестованы 11 человек, еще один отправлен под домашний арест.

По словам И.Бирюковой защита ранее обратилась к следователю с ходатайством о допросе в качестве свидетелей уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, ярославского омбудсмена Сергея Бабуркина, бывших врио начальника и замначальника колонии Дмитрия Николаева и Игита Михайлова, а также первого замруководителя УФСИН Юрия Баринова и замруководителя УФСИН области Александра Степанищева.

Решение по ходатайству, как ожидается, следователь примет на следующей неделе.