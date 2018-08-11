Избитый в ярославской колонии заключенный Макаров стал потерпевшим по делу о пытках и получил госзащиту - адвокат

Следствие официально признало избитого в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в отношении ряда сотрудников учреждения.
"Евгений признан потерпевшим по уголовному делу, ему также предоставлена госзащита", - сообщила "Интерфаксу" в субботу адвокат Е.Макарова Ирина Бирюкова.
Она уточнила, что как именно будет осуществляться госзащита пока не известно, но ответственность за ее исполнение возложена на начальника ИК-8, где сейчас находится Е.Макаров.
Вместе с тем, адвокат заявила, что вопрос о предоставлении государственной зашиты ей самой пока не разрешён. "До сих пор мне ничего не ответили, хотя должны реагировать сразу. В связи с этим я подала жалобу в Генеральную прокуратуру РФ на бездействие Следственного комитета", - сказала адвокат.
"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Е.Макарова, которого избивают кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат СК РФ расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. В рамках расследования арестованы 11 человек, еще один отправлен под домашний арест.
По словам И.Бирюковой защита ранее обратилась к следователю с ходатайством о допросе в качестве свидетелей уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, ярославского омбудсмена Сергея Бабуркина, бывших врио начальника и замначальника колонии Дмитрия Николаева и Игита Михайлова, а также первого замруководителя УФСИН Юрия Баринова и замруководителя УФСИН области Александра Степанищева.
Решение по ходатайству, как ожидается, следователь примет на следующей неделе.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Госпогранслужба Азербайджана отрабатывают навыки по обезвреживанию диверсионных групп на море, суше и под водой
Президент Алиев обсудил карабахское урегулирование с главой комитета по разведке палаты представителей Конгресса США
Европейские фондовые индексы упали в пятницу на опасениях по поводу Турции
Самед Гурбанов возглавил правлениe Азербайджано-российского делового совета
Азербайджан в январе-июле сократил экспорт задекларированных объемов газа на 5,6%
Эвакуация граждан с затопленных в результате ливней районов проводится на северо-западе Азербайджана
Президент Азербайджана наградил дирижера Теймура Геокчаева орденом «Шохрат»
Две туристки подрались в Риме у фонтана Треви за право первого селфи
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Заур Алиев примет участие в бизнес-форуме Caspian European Club
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут выиграть путешествие
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений