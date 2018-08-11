Проезд в грузинскую Тушетию вновь закрыт из-за оползня

На единственную автомобильную дорогу, ведущую в Тушетию (горная область на северо-востоке Грузии, граничащая с российскими Чечней и Дагестаном), в результате интенсивного дождя вновь сошла земляная и скалистая масса, сообщает в субботу департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

"На 24км - 52км участке внутригосударственной автодороги Пшавели-Абано-Омало запрещено движение всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении ведомства.

По информации департамента, к месту происшествия подведена техника и интенсивно ведутся очистительные работы, чтобы как можно быстро восстановить движение в направлении Тушетии.

Два дня назад в результате сильного проливного дождя на участке 28-64 км этой же дороги с гор сошел мощный оползень, из-за чего в течение суток Тушетия была отрезана от внешнего мира. Лишь к середине пятницы удалось восстановить на ней движение транспорта в ограниченном режиме и вывезти оттуда застрявшие группы туристов, которым всю ночь пришлось провести в домах рейнджеров Национального парка Тушетии.

Дорога Пшавели-Абано-Омало протяженностью 72 километра пролегает через перевал на высоте 2 тыс. 850 метров. Из-за схода оползней и камнепадов, а также обильных снегопадов, дорога часто закрывается, открываясь каждый раз после расчистки, но лишь на непродолжительное время.

Тушетия, в селах которой велись съемки известного фильма "Мимино", расположена на северных склонах Большого Кавказа на территории Ахметского муниципалитета региона Кахетия. Она является одной из самых живописных, но в то же время труднодоступных областей Грузии, уникальная природа которой влечет сюда туристов со всего мира.