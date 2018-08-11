В Москве задержан банкир по подозрению в хищении почти миллиарда рублей

Московские полицейские задержали подозреваемого в хищении 800 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками полиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка по подозрению в хищении 800 миллионов рублей", - сообщила представитель министерства.
По данным ведомства, подозреваемый и иные лица из числа руководителей и сотрудников кредитно-финансового учреждения заключили с одной из коммерческих организаций кредитные договоры на общую сумму 800 млн рублей. Злоумышленники не выполнили взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере.
"По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ", - отметила И.Волк.
В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде залога. В настоящее время проводится проверка.
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