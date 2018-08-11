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СНГ 11.08.2018 17:16

В Москве задержан банкир по подозрению в хищении почти миллиарда рублей

Московские полицейские задержали подозреваемого в хищении 800 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка по подозрению в хищении 800 миллионов рублей", - сообщила представитель министерства.

По данным ведомства, подозреваемый и иные лица из числа руководителей и сотрудников кредитно-финансового учреждения заключили с одной из коммерческих организаций кредитные договоры на общую сумму 800 млн рублей. Злоумышленники не выполнили взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере.

"По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ", - отметила И.Волк.

В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде залога. В настоящее время проводится проверка.

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Тэги: РОССИЯ, ЭКС/БАНКИР, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]