Эвакуация граждан с затопленных в результате ливней районов проводится на северо-западе Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана проводит эвакуацию граждан на северо-западе страны из зоны наводнения, вызванного продолжительными ливневыми дождями, сообщается на сайте ведомства.
«Начавшиеся 10 августа и продолжающиеся в субботу на северо-западе Азербайджана ливневые дожди вызвали подъем уровня воды в реках Тала, близ сел Хойтала и Войтала Загатальского района, и Катех, близ села Икитала Балакенского района, в результате чего затопленными оказались близлежащие территории, в том числе ведущие в села автомобильные дороги и ряд дворовых участков», - говорится в сообщении.
В настоящее время силы МЧС осуществляют эвакуацию граждан, оказавшихся в зоне бедствия.
«В операции по эвакуации граждан задействованы вертолет «Ми-17» авиаотряда МЧС, личный состав сил гражданской обороны, спасатели и техника подразделений МЧС», - сообщает ведомство.
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