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Происшествия 11.08.2018 17:26

Эвакуация граждан с затопленных в результате ливней районов проводится на северо-западе Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана проводит эвакуацию граждан на северо-западе страны из зоны наводнения, вызванного продолжительными ливневыми дождями, сообщается на сайте ведомства.

«Начавшиеся 10 августа и продолжающиеся в субботу на северо-западе Азербайджана ливневые дожди вызвали подъем уровня воды в реках Тала, близ сел Хойтала и Войтала Загатальского района, и Катех, близ села Икитала Балакенского района, в результате чего затопленными оказались близлежащие территории, в том числе ведущие в села автомобильные дороги и ряд дворовых участков», - говорится в сообщении.

В настоящее время силы МЧС осуществляют эвакуацию граждан, оказавшихся в зоне бедствия.

«В операции по эвакуации граждан задействованы вертолет «Ми-17» авиаотряда МЧС, личный состав сил гражданской обороны, спасатели и техника подразделений МЧС», - сообщает ведомство.

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Тэги: ЛИВНИ, НАВОДНЕНИЕ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]