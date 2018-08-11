В казахстанском Актау началось совещание министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств, на котором будут обсуждаться вопросы дальнейшего взаимодействия в формате "каспийской пятерки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан).
В СМИД принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Эльдар Маммедъяров, Ирана - Джавад Зариф, Казахстана - Кайрат Абдрахманов, Туркменистана - Рашид Мередов и России - Сергей Лавров.
Как сообщал департамент информации и печати МИД России, в Актау министры планируют договориться о модальностях дальнейшего взаимодействия в рамках каспийской "пятерки" после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также проработать коммюнике "предстоящей встречи в верхах".
Также дипломаты обсудят подготовку к встрече президентов пяти стран региона, вопросы правового статуса Каспийского моря.
На Смоленской площади напомнили, что предыдущая аналогичная встреча министров прошла в Москве 4-5 декабря 2017 года, и по ее итогам был согласован проект Конвенции о правовом статусе Каспия.
Встреча проходит накануне V саммита "каспийской пятерки", который состоится 12 августа. Ожидается, что там будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспия. Также в ходе саммита будут приняты шесть межправительственных соглашений.
Переговоры по определению правового статуса Каспия ведутся прибрежными государствами с 1994 года.
По итогам Совещания министров иностранных дел, состоявшегося в ноябре 1996 года в Ашхабаде, была создана Специальная рабочая группа по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств (СРГ). Заседания данного института проводились регулярно поочередно на территории каждого прикаспийского государства. 52-е заседание СРГ прошло 10 августа в Актау.
Ранее статс-секретарь - замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсант" заявил, что этот саммит - не последний и встречи в пятистороннем формате могут стать постоянными. "Ожидаем, что после принятия конвенции каспийский формат заметно окрепнет. Назрел вопрос о формировании постоянно действующей консультационной площадки", - отметил Г.Карасин.
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