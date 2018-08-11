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Регион 11.08.2018 18:00

После подписания конвенции о статусе Каспия предлагается создать рабочую группу по реализации ее положений - МИД Казахстана

Для реализации положений конвенции о статусе Каспийского моря будет создана рабочая группа под эгидой министерств иностранных дел стран региона, сообщил глава внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Сегодня нам предстоит согласовать протокольное решение СМИД, в котором будут отражены дальнейшие действия по реализации положений конвенции. В частности предлагается после подписания конвенции создать группу высокого уровня под эгидой МИД и поручить ей в самое ближайшее время приступить к разработке проекта соглашения, касающегося методики установления прямых исходных линий", - сказал К.Абдрахманов на совещании глав МИД "каспийской пятерки" в Актау.

Он напомнил, что в начале переговорного процесса позиции сторон по некоторым вопросам кардинально отличались, однако сторонам удалось найти компромисс.

"Несмотря на то, что изначальные позиции порой были диаметрально противоположными, стороны благодаря приложенным дипломатическим усилиям и поступательному стремлению к компромиссу и поиску взаимоприемлемых решений смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающимся взаимодействия на Каспийском море", - сказал министр.

"Свидетельством тому является выносимый на подписание президентами проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря. (. . .) Стоит отметить, что наряду с проектом конвенции сторонами создана обширная договорная база, включающая девять пятисторонних документов и завтра она должна пополниться семью новыми соглашения, - отметил К.Абдрахманов.

"К сегодняшнему дню мы подошли с консолидированными подходами в отношении пределов суверенитета, суверенных и исключительных прав прибрежных государств, режима мореплавания, свободы доступа всеми транспортными средствами из Каспийского моря к мировому океану и обратно, по вопросу прокладки подводных трубопроводов и других ключевых вопросов", - добавил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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