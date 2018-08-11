Министр обороны Грузии называет неприемлемыми учения в Южной Осетии с участием РФ

Министр обороны Леван Изория в ответ на обвинения со стороны Цхинвали по поводу проводимых в Грузии многонациональных учений с участием военнослужащих стран НАТО Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018") назвал неприемлемыми военные учения с участием российских военнослужащих, которые проводятся на территории Южной Осетии.
"Учения "Достойный партнер" проводятся в абсолютном соответствии с международными нормами, в отличие от тех учений, которые мы видим на оккупированной территории", - заявил Л.Изория в субботу журналистам, комментируя заявление южноосетинского МИД о том, что проводимые в Грузии военные учения Noble Partner 2018 демонстрируют стремление Тбилиси подорвать обстановку в регионе и добиться военного решения конфликта.
По словам Л.Изория, учения в Южной Осетии "абсолютно неприемлемы" исходя из того, что противоречат международным нормам и стандартам.
Что же касается учений в Грузии, то, как отметил Л.Изория, они направлены на "укрепление дружбы с партнерами, соседями и обеспечение мира и безопасности для населения и региона".
Учения "Достойный партнер 2018", участие в которых принимают более 3 тысяч военнослужащих 13 стран, включая страны НАТО, начались в Грузии 1 августа и продлятся до 15 августа.
В субботу в рамках учений, которые проводятся на территории военной базы в Вазиани (в окрестностях Тбилиси) состоялись комбинированные учения инженерных и механизированных подразделений Грузии и США.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, в ходе этих учений грузинские и американские военнослужащие отработали действия по обороне высоты, а также перехода в контрнаступление с преодолением инженерных препятствий условного противника.
Грузия принимает учения Noble Partner уже в четвертый раз.
В нынешнем году участие в них принимают военнослужащие Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.
Как заявляют в грузинском военном ведомстве, целью учений является повышение уровня готовности и совместимости между вооруженными силами Грузии, США и стран-партнеров, а также улучшение навыков проведения операций по обеспечению стабильности, оборонных и наступательных операций и внесение вклада в обеспечение безопасности в регионе Черного моря.
На учения в Грузию США перебросили из Европы военную технику, включая бронетранспортеры "Страйкер", боевые машины пехоты "Брэдли" и 5 танков "Абрамс" (M1A2). В учениях в нынешнем году задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache ("Апач") и UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). Всего в учениях принимают участие 1170 американских военнослужащих, включая личный состав II кавалеристского полка сухопутных войск США в Европе.
По данным Минобороны Грузии, в учениях также принимают участие около 1300 военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран.
Премьер-министр Грузии Мамума Бахтадзе заявил 1 августа, что учения не направлены против какой-либо страны и их целью является укрепление стабильности и мира в регионе.
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